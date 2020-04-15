Боец UFC заявил о готовности к нападению половцев и печенегов

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Тони Фергюсон, американский боец смешанного стиля, выступающий в Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгкой весовой категории, выполнит всю программу подготовки к поединку с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, который не состоится в пятый раз.

Тони сейчас готовится так, как он это обычно делает на неделе перед боем. Тони говорит, что важно завершить подготовительный цикл, — цитирует представителя команды Фергюсона ТАСС. Бой Фергюсона с действующим...