Боец UFC заявил о готовности к нападению половцев и печенегов

Российский боец Ultimate Fighting Championship (UFC) Александр Волков поддержал флешмоб постов с шутками про половцев и печенегов.
К нападению половцев и набегам печенегов готов, — сопроводил Волков такой подписью фотографию на своей странице в Instagram.
Ранее президент РФ Владимир Путин в третьем за последнее время обращении к нации заявил, что Россия победит коронавирус, как когда-то пережила набеги печенегов и половцев — степных племён, которые атаковали древнерусские города до нашествия монголов в XIII веке, писал NEWS.ru.
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