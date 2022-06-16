Боец UFC Забит Магомедшарипов завершил карьеру

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов

Боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов, известный по выступлениям в американском промоушене UFC, объявил о завершении карьеры. Спортсмену — 31 год, он не проводил боев с 2019 года.

Я принял решение завершить спортивную карьеру. Срывы боев, а затем проблемы со здоровьем — всё это не давало выступить раньше. Сейчас хоть и восстановился, но чувствую себя уже не так как раньше, — написал Магомедшарипов в соцсетях.

Он поблагодарил всех, кто болел за него, а также заявил, что перестает быть спортсменом, но не уходит из спорта.

С 2017 по 2019 годы Магомедшарипов выступал в UFC, провёл там пять боёв, все выиграл и был претендентом на чемпионский титул в полулёгком весе. В общей сложности в его активе 18 побед при одном поражении.

14 июня Валентина Шевченко в рекордный седьмой раз защитила титул чемпионки UFC.