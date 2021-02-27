Боец UFC признался, что дрался за титул с похмелья

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21-летний британский боксёр Томми Фьюри, сводный брат чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в тяжёлом весе Тайсона Фьюри, одержал пятую победу на профессиональном ринге. Он эффектным нокаутом взял верх над соотечественником Скоттом Уильямсом.

Бой состоялся в Лондоне в рамках вечера бокса Всемирной боксёрской организации (WBO). Томми, выступающий в полутяжёлом весе, вышел на ринг против 32-летнего Уильямса, который рассматривался как абсолютный аутсайдер, что неудивительно...