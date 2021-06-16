Боец UFC объяснил, почему Волков переедет Гана

https://static.news.ru/photo/fdd8e928-cf46-11eb-bbfa-96000091f725_660.jpg Максим Гришин Фото: vk.com/maximusgrishin

Российский боец UFC, спарринг-партнёр Александра Волкова Максим Гришин объяснил, почему его товарищ по команде Александр Волков переедет своего предстоящего соперника француза Сириля Гана, с которым он проведёт бой 26 июня в Лас-Вегасе.

У Саши всегда боевой настрой. Он всегда упорно трудится и порой приходится ему советовать сделать паузу. Мы прошли весь этап подготовки и думаю, при правильном настрое Саня его просто переедет. Этот парень будет много двигаться. Я не видел, чтобы он с кем-то рубился. Он избегает обычно встречных курсов. Я видел интервью и работу его тренера, у которого философия обойтись малой кровью, — рассказал Волков в интервью NEWS.ru.

Также боец отметил, что весь тренировочный лагерь команды «Стрела», в котором он готовился вместе с Волковым был выстроен под Александра. При этом Волков старался помогать и Гришину, меняя стойки в ходе их спаррингов.

Как сообщалось ранее, выступающий в UFC российский тяжеловес Александр Волков указал на слабые стороны своего предстоящего соперника на турнире 26 июня, непобеждённого француза Сириля Гана.