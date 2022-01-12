Боец UFC обратился к молодёжи Казахстана

Боец UFC из Казахстана Шавкат Рахмонов, комментируя ситуацию в стране, заявил, что будущее Казахстана — это молодёжь. По его мнению, сила страны кроется в единстве, сплочённости и в мире народа. Своими мыслями он поделился на странице в Instagram.

Я хочу сказать молодёжи, которая меня читает, — наша сила в единстве, в мире и сплочённости народа Казахстана! Будущее страны в наших руках, — написал боец.

27-летний спортсмен также принёс соболезнования родным и близким казахстанцев, которые погибли, защищая Родину.

Рахмонов имеет две победы в UFC. Всего Рахмонов одержал 14 побед в карьере и не потерпел ни единого поражения. Следующий поединок запланирован на 5 февраля против Карлстона Харриса из Гайаны.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива, которые вскоре переросли в вооружённый мятеж. На всей территории Казахстана был введён режим чрезвычайного положения.

Ранее сообщалось, что казахстанский боец ММА Куат Хамитов был арестован в своём доме. 37-летний спортсмен обвиняется в участии в митингах. Он был задержан у себя дома силовыми структурами.