Боец UFC назвал претендентов на пояс Хабиба и предсказал его возвращение

Выступающий в UFC боец лёгкого веса Кевин Ли сделал прогноз на будущее Хабиба Нурмагомедова и рассказал, кто должен разыграть его пояс.
Думаю, Хабиб должен настоять на своём и уйти в отставку. UFC должен позволить ему уйти и отвлечься от спорта. Дэйна Уайт уже говорил ранее: как только боец начинает говорить о пенсии, ему стоит покинуть ММА. Он должен позволить лёгкому дивизиону развиваться без Хабиба, — приводит слова Ли South China Morning Post.
Также боец отметил, что разыграть титул должны Дастин Порье и Шарлес Оливейра, так как Майкл Чендлер провёл в UFC всего один бой, а Хабиб Нурмагомедов обязательно вернётся в бои, но прежде должен как следует отдохнуть.
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