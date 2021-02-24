Боец UFC назвал претендентов на пояс Хабиба и предсказал его возвращение

https://static.news.ru/photo/4b9b8d02-76c1-11eb-bdd8-96000091f725_660.jpg Кевин Ли Фото: motownphenom/instagram.com

Выступающий в UFC боец лёгкого веса Кевин Ли сделал прогноз на будущее Хабиба Нурмагомедова и рассказал, кто должен разыграть его пояс.

Думаю, Хабиб должен настоять на своём и уйти в отставку. UFC должен позволить ему уйти и отвлечься от спорта. Дэйна Уайт уже говорил ранее: как только боец начинает говорить о пенсии, ему стоит покинуть ММА. Он должен позволить лёгкому дивизиону развиваться без Хабиба, — приводит слова Ли South China Morning Post.

Также боец отметил, что разыграть титул должны Дастин Порье и Шарлес Оливейра, так как Майкл Чендлер провёл в UFC всего один бой, а Хабиб Нурмагомедов обязательно вернётся в бои, но прежде должен как следует отдохнуть.

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