Боец UFC Ковингтон грубо оскорбил родителей Усмана

Первый претендент на титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Колби Ковингтон позволил себе грубые высказывания в адрес действующего чемпиона в данной весовой категории Камару Усмана. В ходе пресс-конференции он оскорбил родителей спортсмена из Нигерии.

Успокойся. Они не на тебя пришли смотреть. Эй, Марти (прозвище Камару. — NEWS.ru), твой отец-зек будет на арене в воскресенье? Эй, у меня есть связи в правоохранительных органах, хочешь, я наберу кое-кого, чтобы он мог присутствовать на бою в воскресенье? Хочешь, чтобы я позвонил? — обратился Ковингтон к Усману, намекая на тот факт, что во время их первого поединка отец нигерийца отбывал срок в тюрьме.

Впоследствии Ковингон обратился к матери Усмана. Он признался, что ему очень жаль её.

Вдумайтесь, её сынок — читер, а муж — преступник. Как должно быть ужасно находиться в этом доме, — добавил Ковингтон.

Колби Ковингтон дебютировал в MMA в 2012 году. За это время он провёл 18 поединков, в которых одержал 16 побед (девять — досрочно) и потерпел два поражения (оба — досрочно).

На счету Усмана значится 20 поединков, из которых он выиграл 19 (10 — досрочно) и проиграл один.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к Усману в преддверии поединка с Ковингтоном на UFC 268. Россиянин выразил поддержку нигерийцу и пожелал тому «уничтожить» оппонента.