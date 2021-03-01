Боец UFC Хамзат Чимаев объявил о завершении карьеры

https://static.news.ru/photo/4adfa252-7b05-11eb-9ead-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: khamzat_chimaev/instagram.com

Боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев, представляющий Швецию, заявил о завершении спортивной карьеры.

Печальную для своих поклонников новость спортсмен разместил в Instagram.

Знаю, что не забрал пояс, но это не самая главная победа в этой жизни. Может, это расстроит вас, но моё сердце и тело говорят мне всё, — написал он.

Чимаев также поблагодарил свою команду и всех, кто поддерживал бойца на протяжении карьеры, а также Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC).

Хамзату Чимаеву 26 лет. Он родился в Чечне, где начал заниматься смешанными единоборствами. В 2013 переехал в Швецию. За время карьеры провёл девять боёв, в которых не потерпел ни одного поражения.

В начале года стало известно, что у Хамзата Чимаева был выявлен положительный тест на COVID-19. При этом сам спортсмен заявил, что не представляет опасности для окружающих.

Ранее NEWS.ru писал, что шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC, рассказал, как в октябре 2018 года его оскорбляли ирландцы и называли Хабибом Нурмагомедовым.