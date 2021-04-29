Боец UFC Джоджуа показала видео, где бросает коллегу-мужчину

https://static.news.ru/photo/a7b2d010-a96a-11eb-ac15-96000091f725_660.jpg Фото: likajojua/Instagram.com

Боец Ultimate Fighting Championship (UFC) Лиана Джоджуа поделилась кадрами тренировок с соотечественником Мерабом Двалишвили, который также выступает в UFC. На кадрах девушка несколько раз эффектно бросает спарринг-партнёра из различных позиций.

Мераб, рабочие моменты, — прокомментировала видео Джоджуа на своей странице в Instagram.

Двалишвили в предстоящий уик-энд проведёт очередной поединок на турнире UFC в Лас-Вегасе. Его соперником станет американец Коди Стэманн. Двалишвили в настоящий момент имеет серию из пяти побед подряд в UFC. Джоджуа выиграла один из трёх своих поединков в лиге.

Как стало известно ранее, грузинский боец Ultimate Fighting Championship (UFC) Мераб Двалишвили, разбивший голову от нырка в покрытую льдом прорубь, кулаками пробил в водоёме дыру. Видео он опубликовал на своей странице в Instagram.