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Боец Салихов победил бразильца Триналдо

05:16, 06 июня 2021
Муслим Салихов Муслим Салихов Фото: muslim_salikhov/instagram.com

Российский боец Ultimate Fighting Championship (UFC) Муслим Салихов (18-2) победил единогласным решением судей бразильца Франсиско Триналдо (26-8) в предварительном поединке UFC в полулёгком весе на турнире UFC в Лас-Вегасе.

На протяжении всего боя Салихов владел инициативой и не давал своему опытному сопернику переводить поединок в партер. В конце первого раунда он направил Триналдо в нокдаун, но не смог развить успех. В дальнейшем россиянин продолжил перебивать оппонента в стойке и одержал победу судейским решением со счётом 30:27 на всех трёх судейских картах.

Как сообщалось ранее, тренер шведского бойца UFC чеченского происхождения Хамзата Чимаева Андреас Майкл поделился планами своего подопечного по возвращению в бои. Чимаев проведёт тренировочный лагерь в американском Лас-Вегасе, где будет готовиться к первому в этом году бою в октагоне, сообщает BJPenn.com.

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