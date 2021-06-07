Боец Салихов победил бразильца Триналдо

https://static.news.ru/photo/8ebf758c-c66f-11eb-aa1e-96000091f725_660.jpg Муслим Салихов Фото: muslim_salikhov/instagram.com

Российский боец Ultimate Fighting Championship (UFC) Муслим Салихов (18-2) победил единогласным решением судей бразильца Франсиско Триналдо (26-8) в предварительном поединке UFC в полулёгком весе на турнире UFC в Лас-Вегасе.

На протяжении всего боя Салихов владел инициативой и не давал своему опытному сопернику переводить поединок в партер. В конце первого раунда он направил Триналдо в нокдаун, но не смог развить успех. В дальнейшем россиянин продолжил перебивать оппонента в стойке и одержал победу судейским решением со счётом 30:27 на всех трёх судейских картах.

Как сообщалось ранее, тренер шведского бойца UFC чеченского происхождения Хамзата Чимаева Андреас Майкл поделился планами своего подопечного по возвращению в бои. Чимаев проведёт тренировочный лагерь в американском Лас-Вегасе, где будет готовиться к первому в этом году бою в октагоне, сообщает BJPenn.com.