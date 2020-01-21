Российский боец UFC Алексей Олейник объяснил, почему во время его боя с Морисом Грином публика в Лас-Вегасе недовольно загудела, когда он перевёл американского бойца в партер.
Со стороны обывателя и непрофессионала понять их можно. Они хотели, чтобы мы стояли, не шевеля ногами, и изо всех сил боковыми размашистыми ударами били друг друга по мордам, пока кто-то не упадёт, а перевод в партер в их планы не входил. От меня было бы странно ожидать, что я буду вертушками бить. Я и так один из немногих оставшихся борцов в тяжёлом весе UFC, — рассказал Олейник NEWS.ru.
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