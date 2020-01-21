Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский тяжеловес UFC Алексей Олейник ответил на вызов экс-чемпиона из Бразилии Фабрисиу Вердума, бой с которым у него не состоялся из-за допингового скандала.

Я бы хотел, чтобы эта история с допингом завершилась. Сейчас он исключён из всех рейтингов. Пусть вернётся в UFC, выиграет один бой, войдёт в рейтинг, и тогда я с удовольствием...