Боец Нурмагомедов объяснил попадание допинга в организм Боец Нурмагомедов: допинг попал в организм вместе с медикаментами

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец MMA Усман Нурмагомедов заявил в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что запрещенное вещество, из-за которого его в Калифорнии дисквалифицировали на шесть месяцев, попало в организм вместе с медикаментами. По его словам, дисквалификацию могли назначить и на более долгий срок, но сыграло роль предоставление бойцом всех необходимых документов.

Хочу отметить, что комиссия штата провела собственное полное расследование, где я предоставил все необходимые документы, выписки и медицинские справки, благодаря чему срок моей дисквалификации сократили до шести месяцев вместо более длительных отстранений, принимаемых в таких случаях, — пояснил Нурмагомедов.

Он добавил, что лекарства принимал перед боем с американцем Брентом Примусом, однако вовремя не сообщил об этом атлетической комиссии. При этом название принятого вещества он не раскрыл.

Ранее сообщалось, что атлетическая комиссия штата Калифорния (CSAC) приняла решение отстранить Усмана Нурмагомедова на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил, рассказал американский журналист Ариэль Хельвани. Кроме того, был аннулирован результат чемпионского боя на турнире Bellator 300 в октябре 2023 года, в котором Нурмагомедов одержал победу над представителем США Брентом Примусом и защитил титул чемпиона в легком весе.