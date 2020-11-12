Боец Немков рассказал об ожиданиях от реванша с Дэвисом

Став чемпионом мира, я чувствую больше ответственности, понимаю, что надо выигрывать бои и сохранять чемпионский титул. Следующий соперник Фил Дэвис хорошо борется и хорошо бьёт, не имеет слабых мест. Реванш будет сложным, но надо подготовиться и выиграть его. Планирую оставаться чемпионом и дальше, — рассказал Немков на пресс-конференции.