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Боец Немков рассказал об ожиданиях от реванша с Дэвисом

12:07, 12 ноября 2020 16
Вадим Немков Вадим Немков Фото: vadimnemkov/instagam.com

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков поведал о своих ближайших планах провести реванш за титул с американцем Филом Дэвисом.

Став чемпионом мира, я чувствую больше ответственности, понимаю, что надо выигрывать бои и сохранять чемпионский титул. Следующий соперник Фил Дэвис хорошо борется и хорошо бьёт, не имеет слабых мест. Реванш будет сложным, но надо подготовиться и выиграть его. Планирую оставаться чемпионом и дальше, — рассказал Немков на пресс-конференции.

Как писал NEWS.ru, легендарный российский тяжеловес, экс-чемпион PRIDE и финалист Гран-при Bellator Фёдор Емельяненко рассказал о планах своих учеников в организации Bellator.

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