Боец Немков рассказал об ожиданиях от реванша с Дэвисом

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков поведал о своих ближайших планах провести реванш за титул с американцем Филом Дэвисом.
Став чемпионом мира, я чувствую больше ответственности, понимаю, что надо выигрывать бои и сохранять чемпионский титул. Следующий соперник Фил Дэвис хорошо борется и хорошо бьёт, не имеет слабых мест. Реванш будет сложным, но надо подготовиться и выиграть его. Планирую оставаться чемпионом и дальше, — рассказал Немков на пресс-конференции.
Как писал NEWS.ru, легендарный российский тяжеловес, экс-чемпион PRIDE и финалист Гран-при Bellator Фёдор Емельяненко рассказал о планах своих учеников в организации Bellator.