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Боец Настюхин победил Бёйста на турнире One в Сингапуре

16:45, 06 ноября 2020 23
Тимофей Настюхин Тимофей Настюхин Фото: Timofey Nastyukhin/facebook.com

В Сингапуре на турнире азиатской лиги One российский легковес Тимофей Настюхин (14-4) победил по очкам нидерландца Питера Бёйста (16-5).

Настюхин успешно сокращал дистанцию и атаковал более высокого соперника сериями ударов у сетки, а Бёйст отстреливался ногами. В концовке первого раунда россиянин перевёл бой в партер и успел нанести несколько ударов. Во втором раунде Тимофей поймал ногу соперника и успел нанести несколько ударов в партере. В заключительной пятиминутке Настюхин начал уставать и замедляться и проиграл большинство разменов в стойке, но выровнял раунд за счёт перевода в партер. Все трое судей отдали победу Настюхину.

Как писал NEWS.ru, российский промоутер Владимир Хрюнов объяснил NEWS.ru свои слова о сравнении боксёра Александра Поветкина с легендами спорта: Мухаммедом Али, теннисистом Роджером Федерером и спринтером Усэйном Болтом.

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