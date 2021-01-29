Боец Мусаев победил Юришича в KSW и остался непобеждённым

https://static.news.ru/photo/8b1754dc-6345-11eb-85ed-fa163e074e61_660.jpg Шамиль Мусаев Фото: wall-42456151_827049/vk.com

Российский боец полусреднего веса Шамиль Мусаев (14-0) победил словенца Уроша Юришича (11-1) на турнире KSW 58 в Лодзи (Польша).

Мусаев занял центр ринга, активно используя удары ногами, а затем перевёл бой в партер, где постоянно тревожил соперника мощными ударами с правой. В стойке же словенец явно не выдерживал скорости дагестанского бойца, но во втором раунде добавил агрессии и выровнял поединок за счёт хлёстких лоу-киков. Мусаев забрал концовку за счёт очередного перевода в партер.

В решающем раунде Мусаев уже заметно прихрамывал после лоу-киков соперника и был вынужден действовать от обороны, но при первой же возможности перевёл бой в партер и ударами сверху нанёс сопернику рассечение. На последней минуте уже словенец провёл тейкдаун, однако по итогам трёх раундов все судьи отдали победу Мусаеву, продлив его беспроигрышную серию.

После боя в клетке возникала потасовка между командой Мусаева и его несогласного с исходом боя соперника.

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