Боец Мусаев победил Юришича в KSW и остался непобеждённым

Российский боец полусреднего веса Шамиль Мусаев (14-0) победил словенца Уроша Юришича (11-1) на турнире KSW 58 в Лодзи (Польша).
Мусаев занял центр ринга, активно используя удары ногами, а затем перевёл бой в партер, где постоянно тревожил соперника мощными ударами с правой. В стойке же словенец явно не выдерживал скорости дагестанского бойца, но во втором раунде добавил агрессии и выровнял поединок за счёт хлёстких лоу-киков. Мусаев забрал концовку за счёт очередного перевода в партер.
В решающем раунде Мусаев уже заметно прихрамывал после лоу-киков соперника и был вынужден действовать от обороны, но при первой же возможности перевёл бой в партер и ударами сверху нанёс сопернику рассечение. На последней минуте уже словенец провёл тейкдаун, однако по итогам трёх раундов все судьи отдали победу Мусаеву, продлив его беспроигрышную серию.
После боя в клетке возникала потасовка между командой Мусаева и его несогласного с исходом боя соперника.
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