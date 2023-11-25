Боец ММА Винисиус Круз лишился части уха на турнире в Санкт-Петербурге

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Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Винисиус Круз лишился части уха в поединке против соперника из Киргизии Эдила Эсенгулова на турнире Absolute Championship Akhmat в Петербурге, передает ТАСС. Спортсмену оперативно оказали помощь медики, угрозы для его жизни нет.

В четвертом раунде соревнования Круз получил удар локтем по голове, после чего у него оторвалась часть уха. Судья был вынужден остановить бой. Он зафиксировал победу Эсенгулова техническим нокаутом.

Киргизский боец вышел в полуфинал Гран-при лиги в полусреднем дивизионе. Он выступит против российского спортсмена Абубакара Вагаева.

Ранее боец смешанного стиля из России Сергей Павлович уступил британцу Тому Аспиналлу в поединке за титул временного чемпиона UFC в тяжелом весе. Бой продлился чуть больше минуты и закончился нокаутом.

До этого россиянин потерпел поражение только один раз в бою с нидерландским спортсменом Алистаром Оверимом. Всего в активе Павловича насчитывается 18 побед. До встречи с Аспиналлом он выиграл шесть боев подряд. В активе британца насчитывается 14 побед и три поражения.