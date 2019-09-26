https://static.news.ru/photo/43079e8a-e02f-11e9-9691-fa163e074e61_660.jpg Фото: Facebook

Бывший боец Bellator, американка Кэти Коллинз ушла из жизни 25 сентября в возрасте 32 лет. За свою карьеру она провела 12 поединков, в которых одержала семь побед.

Коллинз была известна благодаря выступлениям в одном из сильнейших промоушенов Bellator.

Бой закончен. Ты никогда не прекращала драться и мы никогда с этим не смиримся. Этого не было на картах, — написал в Facebook её тренер Джей-Ти Тилли.

Как сообщает GoFundMe.com, 20 сентября у Коллинз случилась аневризма мозга, а спустя несколько дней она скончалась. Свой последний бой она провела в июне 2018-го, проиграв решением судей Бруне Варгас на турнире LFA 42. У спортсменки остались двое маленьких сыновей.

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