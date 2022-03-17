18+

Рубрики

Медиа

Архив

Единоборства

Боец ММА умер спустя два дня после дебютного поединка

Боец ММА Кристиан Лубенга умер в больнице после поражения нокаутом в дебютном поединке
10:16, 17 марта 2022
Боец ММА умер спустя два дня после дебютного поединка Фото: Christian Lubenga/Instagram
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Боец смешанного стиля (ММА) Кристиан Лубенга умер после поражения нокаутом в дебютном поединке против Коди МакКракена, сообщает MMA NEWS. Бой прошёл в любительском турнире под эгидой AMMO Fight League в городе Спрингфилд, штат Массачусетс. Спустя два дня после поединка Лубенга скончался.

Лубенга был нокаутирован в третьем раунде, после чего его сразу доставили в больницу. Причина смерти не установлена.

Ранее сообщалось, что чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев подтвердил смерть своего брата Петра в ходе спецоперации на территории Украины. Россиянин никак не упомянул сам факт гибели родственника, но опубликовал в Instagram слова с соболезнованиями чемпиона ACA в полутяжёлом весе Муслима Магомедова, который является его близким другом.

О боевых потерях в 31-й ОДШБр, где служил Пётр Минеев, 1 марта рассказал губернатор Ульяновской области Алексей Русских. В ходе спецоперации погибли двое военнослужащих ульяновского подразделения ВДВ. Имена погибших глава региона не озвучил.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео