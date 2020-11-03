Боец ММА спас полицейского во время теракта в Вене

Австрийский боец смешанного стиля турецкого происхождения Микаил Озен спас полицейского и пенсионерку во время теракта в Вене. Об этом сообщает турецкий портал Hurriyet.
По информации издания, Озен в момент теракта
В активе Озена три боя по правилам ММА: одна победа и два поражения. Он выступает в полусреднем весе (до 77 кг).
2 ноября группа неизвестных открыла стрельбу возле синагоги в австрийской столице. Сообщалось о 15 раненых, среди которых сотрудник полиции. Власти страны считают случившееся террористическим актом. Граждан призвали воздержаться от посещения общественных мест и не выходить на улицу без необходимости. В Австрии усилены меры безопасности, в том числе на границе.
СМИ сообщили о 18 пострадавших в результате теракта. Помимо самого преступника, погибли три человека, писал NEWS.ru.