Боец ММА спас полицейского во время теракта в Вене

https://static.news.ru/photo/a5e454ce-1db1-11eb-8306-fa163e074e61_660.jpg Фото: mikail.ozn/Instagram.com

Австрийский боец смешанного стиля турецкого происхождения Микаил Озен спас полицейского и пенсионерку во время теракта в Вене. Об этом сообщает турецкий портал Hurriyet.

По информации издания, Озен в момент теракта находился с другом по имени Реджеп Гюльтикен. Стрельба началась в нескольких метрах от них, Гюльтикен был ранен в ногу. Озен обратился к нападавшим на турецком языке, а когда стрельба закончилась, он подобрал раненых полицейского и пожилую женщину и отвёз их больницу.

В активе Озена три боя по правилам ММА: одна победа и два поражения. Он выступает в полусреднем весе (до 77 кг).

2 ноября группа неизвестных открыла стрельбу возле синагоги в австрийской столице. Сообщалось о 15 раненых, среди которых сотрудник полиции. Власти страны считают случившееся террористическим актом. Граждан призвали воздержаться от посещения общественных мест и не выходить на улицу без необходимости. В Австрии усилены меры безопасности, в том числе на границе.

СМИ сообщили о 18 пострадавших в результате теракта. Помимо самого преступника, погибли три человека, писал NEWS.ru.