Боец ММА с Украины переадресовала вопрос о Крыме «предателям Незалежной»

Украинская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Елена Колесник выступила в поддержку боксёра Александра Усика, которого раскритиковали за съёмку в российских фильмах. Она возмутилась вопросом журналистки Янины Соколовой, задавшей Усику вопрос о принадлежности Крыма.
Каждый должен заниматься своим делом. Спортсмен — тренироваться и выступать. Политик — защищать наших граждан <..> Шесть лет у нас творится дичайший ужас, за счёт которого хайпуют все, кому не лень, — заявила Колесник в видеообращении на YouTube.
Cпортсменка обратила внимание на то, что вопрос «чей Крым?» следует задавать не спортсменам, а настоящим «предателям».
Ранее, как писал NEWS.ru, Усик высказался о ситуации в стране и отметил, что нужно перестать разделять людей на «московских и киевских».