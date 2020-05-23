Боец ММА с Украины переадресовала вопрос о Крыме «предателям Незалежной»

https://static.news.ru/photo/39e7123c-9dcf-11ea-ba7a-fa163e074e61_660.jpg Елена Колесник Фото: wikipedia.org

Украинская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Елена Колесник выступила в поддержку боксёра Александра Усика, которого раскритиковали за съёмку в российских фильмах. Она возмутилась вопросом журналистки Янины Соколовой, задавшей Усику вопрос о принадлежности Крыма.

Каждый должен заниматься своим делом. Спортсмен — тренироваться и выступать. Политик — защищать наших граждан <..> Шесть лет у нас творится дичайший ужас, за счёт которого хайпуют все, кому не лень, — заявила Колесник в видеообращении на YouTube.

Cпортсменка обратила внимание на то, что вопрос «чей Крым?» следует задавать не спортсменам, а настоящим «предателям».

Ранее, как писал NEWS.ru, Усик высказался о ситуации в стране и отметил, что нужно перестать разделять людей на «московских и киевских».