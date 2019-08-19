Боец Александр Шлеменко прокомментировал желание чемпиона UFC в легчайшем и наилегчайшем весе провести бой с чемпионкой в аналогичной категории Валентиной Шевченко.
Мне кажется это пиар. Всё, что происходит впервые, привлекает внимание. Сехудо выступает в очень маленьком весе, где априори меньше внимания, чем к звёздам более тяжёлых весов. А преимущество у него в том, что он может подраться с женщиной, так как подходит по весу. Поэтому он и решил так раскрутить себя, — рассказал Шлеменко News.ru.
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