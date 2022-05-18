Боец ММА Магомедов задержан по обвинению в вымогательстве у подростка

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Боец смешанных единоборств Асхаб Магомедов задержан по подозрению в вымогательстве денег у несовершеннолетнего. Как стало известно «Известиям», спортсмена задержали в номере «AZIMUT Отель Олимпик Москва».

Издание сообщает, что в одной с ним комнате находился известный стример Некоглай. Уголовное дело против Магомедова было возбуждено 1 апреля этого года. По данным следствия спортсмен выдвинул требования подростку о передаче крупной суммы денег под угрозой применения насилия и распространения сведений, позорящих подростка и его родственников в СМИ. Это произошло в октябре 2021 года.

В случае, если вина Асхаба будет доказана, он может получить срок в виде лишения свободы до семи лет.

6 мая Магомедов и Некоглай стали участниками ДТП со смертельным исходом. Правила дорожного движения в том случае нарушил водитель другого автомобиля, который выехал на красный свет.

В марте этого года был задержан другой боец ММА Максим Новосёлов, которого 18-летняя девушка Анна Чекмарёва обвинила в изнасиловании.