Боец MMA избил мужчину на самокате, который не уступил ему дорогу

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Боец смешанных единоборств Гарун Дибиров задержан сотрудниками правоохранительных органов после избиения парня на самокате в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошёл вечером 28 мая на Первомайской улице. Сообщается, что 25-летний Георгий Афанасьев передвигался на самокате и не уступил дорогу спортсмену. После этого Дибиров набросился на мужчину, который впоследствии оказался в реанимации. У Афанасьева диагностировали сотрясение головного мозга и перелом костей черепа.

Дибиров является призёром чемпионата России по кунг-фу саньда 2013 года. Кроме того, он является обладателем золотых наград на чемпионате Москвы по грепплингу и на ММА-турнире LEGION FIGHT 40.

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