Боец MMA избил мужчину на самокате, который не уступил ему дорогу

Боец смешанных единоборств Гарун Дибиров задержан сотрудниками правоохранительных органов после избиения парня на самокате в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошёл вечером 28 мая на Первомайской улице. Сообщается, что 25-летний Георгий Афанасьев
Дибиров является призёром чемпионата России по кунг-фу саньда 2013 года. Кроме того, он является обладателем золотых наград на чемпионате Москвы по грепплингу и на ММА-турнире LEGION FIGHT 40.
Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате дорожного конфликта, который произошёл на автозаправке на востоке Москвы. Причиной стали разногласия между двумя водителями.