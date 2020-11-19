Боец MMA Харитонов заявил, что не боится Яндиева

https://static.news.ru/photo/d033925c-2a7d-11eb-827b-fa163e074e61_660.jpg Сергей Харитонов Фото: kharitonovmma/instagam.com

Боец смешанных единоборств (MMA) Сергей Харитонов заявил, что угрозы со стороны другого бойца Адама Яндиева не вызывают у него чувство страха.

Я никого не боюсь, я за свои слова готов ответить, — подчеркнул Харитонов в интервью NEWS.ru.

19 ноября Яндиев рекомендовал Харитонову перестать давать интервью касательно их драки, дабы избежать новых инцидентов.

Харитонов и Яндиев повздорили 13 ноября в спортивном комплексе «Лужники». В результате столкновения Харитонов получил сотрясение мозга, повреждение глаза, а также перелом носа и орбитальной кости. Яндиев же был задержан на 48 часов и затем отправлен в изолятор временного содержания. 17 ноября боец вышел на свободу. В отношении него возбуждены два уголовных дела по статье «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью».

Как позднее сообщил Харитонов, стычка произошла из-за долга в размере более 2 млн рублей, который должен был вернуть Яндиев. По словам последнего, ситуация попросту является провокацией со стороны Харитонова.

Ранее NEWS.ru писал, что боец смешанного стиля Адам Яндиев может столкнуться с неприятностями с неожиданной стороны. Другой представитель ММА, Вячеслав Дацик, пообещал отомстить Яндиеву за нападение на их коллегу Сергея Харитонова.