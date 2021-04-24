Боец Мартынов победил украинца Полежая в Екатеринбурге

https://static.news.ru/photo/864934d4-a50d-11eb-b287-96000091f725_660.jpg Фото: team_martynov/instagram.com

В Екатеринбурге прошёл турнир по смешанным единоборствам RCC Intro 12, в главном поединке которого российский средневес Сергей Мартынов (14-4) одолел украинца Бориса Полежая (19-7).

Мартынов захватил центр клетки в первом раунде и старался прощупать соперника одиночными ударами. Особенно хорошо у него получался левый боковой. Украинец безуспешно пытался перевести бой в партер и выйти на рычаг локтя. В концовке первого раунда Мартынов потряс соперника серией мощнейших ударов, но не успел закончить поединок до гонга. Полежай в стойке смотрелся беспомощно, но при этом был не в силах изменить ход боя.

В заключительном раунде темп схватки упал, а атаки Мартынова стали уже менее опасны для украинца, и тот начал огрызаться в ответ на ближней дистанции. Россиянин при этом почти не бил ударной правой рукой. Однако преимущества в концовке Полежаю оказалось недостаточно, чтобы одержать верх над Мартыновым. Все трое судей отдали победу российскому бойцу.

В соглавном бою вечера в легчайшем весе Максим Усоян победил единогласным решением судей Александра Донцова.

Ранее сообщалось, что бой российского средневеса Вячеслава Василевского с бразильцем Вискарди Андраде станет главным на турнире RCC 9, который пройдёт 3 мая в Екатеринбурге.