Боец Марат Балаев сломал ребро перед чемпионским поединком

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Российский боец ММА Марат Балаев сломал ребро перед чемпионским поединком против Магомедрасула Хасбулаева. После этого спортсмену пришлось сняться с предстоящей встречи.

По словам Балаева, перед боем против Хасбулаева он прошёл одну из самых серьёзных подготовок, было затрачено много энергии. Боец заметил, что травма была получена в самом конце, когда от необходимого тренировочного процесса остались только спарринги и пара круговых.

Спортсмен подчеркнул, что, как правило, не рискует перед поединками. Но в этот раз соперник был слишком серьёзным — Балаеву пришлось выжимать из себя всё. У бойца, по его словам, «хрящ соскочил с ребра, была адская боль». Он предположил, что организм просто не выдержал перегруза.

Я шёл выигрывать. Такой соперник, недорабатывать нельзя было. Очень не люблю сниматься с боёв. Но сейчас мне больше жаль не мои труды, а людей, которые ждали этот бой. Извиняюсь перед болельщиками, перед лигой, перед фанатами и перед всеми, кто помогал. Приношу всем свои большие извинения. Сейчас жду УЗИ и заключения врачей, после которого будет понятно, как скоро удастся восстановиться, — заявил Балаев.

Как ранее писал NEWS.ru, боец чеченского происхождения Зелим Имадаев (8-3) уступил удушающим приёмом в третьем раунде бразильцу Мишелу Перейре (24-11) в поединке в полусреднем весе на турнире UFC в Лас-Вегасе.