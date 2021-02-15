16+

Рубрики

Медиа

Архив

Единоборства

Боец Малыхин рассказал о гонораре за дебютный бой в ONE FC

20:17, 15 февраля 2021 58
Анатолий Малыхин Анатолий Малыхин Фото: anmalykhin/instagram.com

Российский боец смешанного стиля Анатолий Малыхин рассказал о гонораре за дебютный бой в промоушене ONE FC (Сингапур).

Деньжата, конечно, тоже нужны, они меня мотивировали, плюс мне нравится в Азии, тут тепло, на ребёнка не надо надевать 10 «одёжек», здесь овощи, фрукты, полезно для здоровья. А что касается денег, то в России я ещё такую сумму не получал никогда, сколько тут получу за первый бой. Я даже половины от этого никогда не получал. Хороший контракт мне дали, на «Мерседес» подержанный хватит, — сказал Малыхин корреспонденту NEWS.ru.

33-летний россиянин (9-0) дебютирует в ONE FC 26 февраля боем с бразильцем Алешандре Мачадо (8-3).

В интервью NEWS.ru Малыхин рассказал о том, как чуть не умер от коронавируса, а также о схватке с Магой Исмаиловым и жизни в Азии.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео