Боец Малыхин рассказал о гонораре за дебютный бой в ONE FC

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26 марта в соглавном бою на турнире лиги Absolute Championship Akhmat (ACA) в Санкт-Петербурге бывший боец UFC, россиянин из Чечни Магомед Бибулатов оспорит чемпионский титул в легчайшем весе, который принадлежит бразильцу Даниэлю де Алмейде по прозвищу Жубилеу.

Как сообщает пресс-служба лиги, бой пройдёт на «Сибур Арене» в присутствии зрителей. Для бразильца это будет вторая защита чемпионского титула, который он завоевал в прошлом году. В первой защите он...