Боец Малыхин рассказал о гонораре за дебютный бой в ONE FC

Российский боец смешанного стиля Анатолий Малыхин рассказал о гонораре за дебютный бой в промоушене ONE FC (Сингапур).
Деньжата, конечно, тоже нужны, они меня мотивировали, плюс мне нравится в Азии, тут тепло, на ребёнка не надо надевать 10 «одёжек», здесь овощи, фрукты, полезно для здоровья. А что касается денег, то в России я ещё такую сумму не получал никогда, сколько тут получу за первый бой. Я даже половины от этого никогда не получал. Хороший контракт мне дали, на «Мерседес» подержанный хватит, — сказал Малыхин корреспонденту NEWS.ru.
33-летний россиянин (9-0) дебютирует в ONE FC 26 февраля боем с бразильцем Алешандре Мачадо (8-3).
В интервью NEWS.ru Малыхин рассказал о том, как чуть не умер от коронавируса, а также о схватке с Магой Исмаиловым и жизни в Азии.