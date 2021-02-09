Боец Малачиев стал чемпионом Eagle FC в наилегчайшем весе

https://static.news.ru/photo/92d19eb2-6afc-11eb-bba3-96000091f725_660.jpg Мансур Малачиев Фото: Мансур Малачиев/vk.com

В соглавном бою вечера на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC в Москве россиянин Мансур Малачиев (9-0) победил удушением гильотиной в третьем раунде Руслана Сариева (12-1) и стал чемпионом Eagle FC в наилегчайшем весе.

Бойцы начали бой с жёсткого обмена лоу-киками, где лучше смотрелся казахстанец, но Малачиев прошёл в ноги и перевёл бой в партер, но не смог долго удерживать соперника под контролем. Сариев продолжил поддавливать в стойке, используя преимущество в длине конечностей, и потряс россиянина ударами по корпусу.

Малачиев ответил очередным тейкдауном, но не извлёк из этого преимущества, а затем продолжил пропускать одиночные удары с дистанции от Сариева. Ошибку казахстанец допустил в конце третьего раунда, когда выбираясь из партера отдал голову на гильотину, а Малачиев мастерски провёл удушение.

В бою в лёгком весе Гаджи Рабаданов победил единогласным решением судей Валерия Грицутина.

Как сообщал NEWS.ru, российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator Андрей Корешков поделился мнением о намерениях Хабиба Нурмагомедова.