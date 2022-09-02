Боец Макарова: девушки — жестокие существа, они дерутся яростно и до конца Эксклюзивное интервью с яркой и известной девушкой-бойцом Top Dog, Екатериной Макаровой

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Екатерина Макарова

Екатерина Макарова — одна из самых известных девушек-бойцов в России. Ее знают по по выступлениям в промоушене Top Dog и по тому как яростно и бескомпромиссно она дерется. Еще она отличается открытостью и крайне высоким уровнем откровенности, с которым дает интервью. Мы пообщались с ней в студии NEWS.ru и спросили о ее жизненном пути, работе телохранителем, особенностях женских драк, бое с Ольгой Бузовой, отношению к ЛГБТ и многом другом.

Фото: TopDog Екатерина Макарова

— Идеальный день Екатерины Макаровой — он какой?

— Это когда выспался, пошел на тренировку, продуктивно поработал. Вот и, наверное, и все. Это — тот день, который идет по плану, без внезапных происшествий, каких-то негативных событий и без проблем. Особенно, без проблем, связанных со здоровьем.

— Расскажите, как вы попали в спорт? С чего начался ваш путь?

— У меня возникла потребность, что я должна уметь себя защищать. То есть у меня почему-то было такое ощущение, что если я научусь просто драться с любым, то я смогу в этой жизни все. Мне было лет, наверное, 15-16. Я поняла, что нужно уметь за себя постоять, уметь дать отпор каждому. И я стала искать возможность научиться драться. Первая моя секция была детская, там было больше ОФП, чем каких-то ударов. Я очень боялась спаррингов. Когда мы собирались в конце тренировки и выходили один на один с кем-то, мне было очень страшно. Я мало чему научилась. И где-то летом я поняла, что нужно искать что-то серьезное. И выбрала кикбоксинг. Нас всех тренер собрал и сказал, что будет нас всех обучать с нуля. Кто придет на вторую тренировку, у того есть потенциал. Это было дело принципа. Думаю, я что, слабак, что ли? Надо пробовать. И я вернулась туда и стала заниматься серьезно.

— Сколько часов вы ежедневно тренируетесь?

— Когда я готовлюсь к бою, то там два месяца в среднем подготовка занимает. Это ежедневные тренировки по три-четыре часа. А когда просто поддерживаю форму, то тренируюсь полтора часа в день. То есть, это одна тренировка утром, либо вечером. Плюс, могу пробежку сделать.

— Почему решили участвовать в кулачных боях?

— Для меня, в принципе, нет разделения по виду боя. Я люблю драться, ощущение боя важнее технических навыков. Для меня кулачные бои — это место, где я проверяю себя, это важно для моего личного психологического роста. И поэтому для меня любой бой имеет значение. Когда мне предложили участвовать, провести свой первый кулачный бой, мне немножко было необычно принять такой формат. Но для меня это была очередная возможность проявить себя, стать лучше, двинуться маленькими шагами к свей цели. Тогда как раз был карантин, не было боев, мне поступило предложение и я подумала: почему нет? Кулачные бои похожи на бокс по функциональной подготовке, по технической подготовке. Но по-другому чувствуются удары. Когда ты ставишь блок в боксе, у тебя перчатка большая, ты можешь защититься и примерно понимаешь, как удар прилетит. А тут перчатка бумажная, площадь уменьшается, и удары реально залетают. Даже хороший боксер, если ему дать бумажные перчатки, может растеряться, потому что для него это непривычно.

Фото: TopDog Екатерина Макарова (справа)

— Какой бой был самым сложным за последнее время?

— В плане подготовки у меня все сложные, потому что ты к ним готовишься как в последний раз. Но самый сложный, наверное, последний кулачный бой в Top Dog, потому что я к нему очень усиленно и очень долго готовилась. Он постоянно переносился: ты форму набираешь, потом бой перенесли, ты опять набираешь, опять перенесли. И естественно, у тебя организм как на качелях уже. А бой в Китае был, и так получилось, что я поехала туда одна. Очень долгий перелет был, сгонка веса тяжелая. Было очень сложно морально. А потом все сразу проходит. Как только ты выходишь на бой, все отпускает.

— Если соперница, с которой бы вам было интересно подраться?

— Если бы я была опытной чемпионкой, то могла бы выбирать. Но сейчас для меня любая соперница — это новый вызов.

— Из знаменитостей кого бы вызвали на бой? Про Ольгу Бузову не думали?

— Ой, честно, мне даже неприятно, что вы называете Ольгу Бузову в одной строке с единоборствами. Я ревностно отношусь к тому, что люди, которые не имеют отношения к спорту, туда лезут. Это ужасно неприятно. Я не умею петь, я не буду себя называть певицей, если ты не умеешь боксировать, не называй себя боксером. Поэтому Бузова это точно нет. Я надеюсь, не наступит никогда такой день, когда мне придется делать что-то такое из-за того, что мне не будет хватать денег.

— В бытовых ситуациях было ли такое, что вам хотелось кому-нибудь вмазать, но приходилось сдерживаться?

— Слушайте, мне кажется, каждому из нас постоянно хочется кому-то вмазать. Когда ты стоишь в пробке, в очереди, в банкомате, когда перед тобой кто-то стоит полчаса не может деньги снять, а у тебя еще плохое настроение. Я просто пытаюсь держать себя в руках.

Фото: TopDog Екатерина Макарова(слева)

— Приходилось ли когда-нибудь вступать в драку на улице?

— Конкретно в драку — нет. Но были ситуации разные. Есть такое слово «эксгибиционизм». Я ехала в метро, и вот напротив меня человек решил показать то, что у него есть. Я была в шоке. Как раз ехала на соревнования. Я встала и нажала эту кнопку, вызвала машиниста, говорю можете полицию вызвать на станцию. И он сразу оделся и не понимает, зачем полиция? И как раз в этот момент его хотелось ударить. Причем, он был прилично одет. Решила дождаться станции, чтобы сдать его полиции, но как только двери открылись, он убежал. Я побежала за ним. Говорю «что ты делаешь?» «Кому то это показывал?». Вот он такой тип, отстань от меня. Какой-то парень проходил мимо и разнял нас. Этот эксгибиционист убежал.

— Вы работали телохранителем. Расскажите об этом. Навыки в единоборствах помогают в этом деле?

— Помогают. Они дают какой-то внутренний стержень, более закаленный характер, помогают действовать хладнокровно. А в той работе как раз и требовалось, в первую очередь, не бросаться на всех, а сохранять хладнокровие. И в случае какой то критической ситуации не передавать панику клиенту.

— Какой самый курьезный или забавный случай, связанный с этой работой?

— В мои обязанности входило довезти клиента из точки А в точку В, побыть с человеком какое-то время и просто смотреть, чтобы его досуг никто не нарушал. Соответственно, у нас там не было случаев повышенной опасности. Максимум, это когда какой-то алкаш вдруг захотел подойти, познакомиться. Ты ему говоришь «не надо, отойди».

— До сих пор многие не понимают девушек, занимающихся единоборствами. Что можете ответить на это?

— У нас есть очень классные женщины-бойцы, есть классные бои, которыми восхищались мужчины, потому что девушки показывали, действительно профессиональную технику и даже рубку. По природе женщина, естественно, слабее, чем мужчина. Но я не понимаю, когда, «а зачем тебе это надо»? Дескать, девушка должна заниматься чем-то другим. С чего бы это? Я вот я не умею рисовать, танцевать, но умею драться. Почему я не могу драться? Если я нашла себя в этом. У меня есть моя жизнь, мой выбор, у каждого — свой.

Фото: TopDog Екатерина Макарова(справа)

— В чем прелесть женских боев?

— Наверное, в крови и в ярости, потому что на самом деле девочки — очень жестокие существа. И особенно те, которые пришли именно в спорт. Они дерутся до конца и дерутся очень яростно и эмоционально.

— Как вы отнеслись к каминг-ауту теннисистки Дари Касаткиной?

— Нормально, такой человек. Но я против того, чтобы это пропагандировать. Живи со своей женщиной или с мужчиной, но не пропагандируй это в обществе. Сейчас я стала к этому спокойнее относиться, но мне все еще тяжело это принимать, несмотря на то, что я встречала таких людей, и мы нормально с ними общались.

— Если бы не единоборства, то что?

— Танцы. Я в детстве очень много смотрела видео, как люди танцуют. Я восхищаюсь такими людьми. Для меня удовольствие наблюдать за тем, что они делают. Но при этом у меня пластика отсутствует. И поэтому я просто восхищаюсь людьми.

— Есть мнение, что люди из единоборств — жесткие и в жизни. Какой вы человек?

— Мне кажется, я мягкий человек. Я ощущаю себя девушкой и остаюсь ей в обычной жизни. А там, где от тебя требуется жесткость, я ее проявляю. Она в основном требуется в зале и во время боев. В обычной жизни я обычный человек. Мне даже хотелось бы быть жестче в обычной жизни, чем я есть. Во мне нет никакой агрессии.

Фото: TopDog Екатерина Макарова

— Вы часто ли путешествуете?

— Хотелось бы часто, но нет. Вы сами видите, какая у нас сейчас ситуация. У нас последние три года какая то дичь творится в мире. Пока все мои путешествия происходят благодаря единоборствам, потому что постоянно бои проходят либо где-то не в Москве, либо даже не в России. На самом деле, это огромный плюс единоборств, что хотя бы удалось попутешествовать.

— Ваше любимое блюдо?

— Творог, шоколад.

— Какую музыку слушаете перед поединками?

— Рок. Музыка должна быть тяжелая, энергичная, Sum 41 или Rammstein.

— Чем занимаетесь в свободное время?

— Я либо отдыхаю: мне нужно пару часов в день просто в тишине в своем обществе побыть. Либо работаю, тренирую детей. Иногда бывают моменты, когда ты просто берешь наушники, включаешь музыку и идешь куда-то прямо.

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Екатерина Макарова

— Книга, которая произвела самое большое впечатление?

— Манифест великого тренера.

— Что может сделать вас счастливой?

— Самореализация, карьерный рост, и, наверное, те люди, которых ты любишь. Чтобы они были здоровы и ни в чем не нуждались. Здоровье начинаешь ценить с возрастом.

— Какие планы на будущее?

— Подраться и победить. Неважно, что это будет за бой. Просто хочется подготовиться, выйти и сделать то, что должен, к чему готовился.