Единоборства

Боец Махачев поделился воспоминаниями об Абдулманапе Нурмагомедове

10:21, 07 июля 2020
Ислам Махачев Ислам Махачев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец Ultimate Fighting Championship Ислам Махачев рассказал о своём отношении к ушедшему из жизни наставнику Абдулманапу Нурмагомедову.

Ценю каждую секунду проведённую рядом с тобой. Чемпионами не рождаются. Ты был для меня больше чем тренер. Пусть Всевышний дарует тебе высшую степень рая по милости своей. Воистину, мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы вернемся, - написал Махачев на своей странице в Instagram.

Как писал NEWS.ru, Экс-чемпион UFC и член зала славы Мэтт Серра сделал прогноз на бой Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гейтжи.

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