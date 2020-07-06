Боец Махачев поделился воспоминаниями об Абдулманапе Нурмагомедове

Российский боец Ultimate Fighting Championship Ислам Махачев рассказал о своём отношении к ушедшему из жизни наставнику Абдулманапу Нурмагомедову.
Ценю каждую секунду проведённую рядом с тобой. Чемпионами не рождаются. Ты был для меня больше чем тренер. Пусть Всевышний дарует тебе высшую степень рая по милости своей. Воистину, мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы вернемся, - написал Махачев на своей странице в Instagram.
Как писал NEWS.ru, Экс-чемпион UFC и член зала славы Мэтт Серра сделал прогноз на бой Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гейтжи.
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