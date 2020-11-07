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Боец Магомедов прокомментировал победу

13:29, 07 ноября 2020
Рашид Магомедов (справа) Рашид Магомедов (справа) Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец Рашид Магомедов прокомментировал победное выступление в бою с белорусом Артёмом Сарнавским на турнире АСА 113 в Москве.

Я, конечно, рад, потому что последний бой прошёл не в мою пользу. Дебют в АСА получился тяжёлым с достойным соперником. Мне было важно три раунда поработать и продышаться. К нему огромное уважение. Мне нравится конкуренция в АСА, и считаю, что эта лига ничем не уступает лучшим промоушенам, — приводил слова Магомедова после боя спецкор NEWS.ru.

Также боец отметил, что не ставит перед собой главной задачи завоевать чемпионский титул и намерен драться с достойными соперниками от боя к бою.

Полностью интервью с Магомедовым читайте на сайте NEWS.ru в разделе «Спорт».

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