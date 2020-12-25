Боец Магомедалиев победил Маркеса на турнире ONE

Российский боец полусреднего веса Раймонд Магомедалиев (7-1) победил нокаутом в первом раунде непобеждённого бразильца Эдсона Маркеса (9-1) на турнире ONE: Collision Course 2 в Сингапуре.
Магомедалиев выиграл размен в стойке в первом раунде и отправил своего соперника в нокаут. Для россиянина эта победа стала второй в трёх боях в сильнейшем промоушене Азии, в то время как бразилец потерпел первое поражение в карьере.
Этот турнир стал заключительным для лиги ONE в уходящем 2020 году.
Как писал NEWS.ru, российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов высказал мнение о потасовке, устроенной коллегами Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым на шоу AMC Fight Nights Global.