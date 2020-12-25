Боец Магомедалиев победил Маркеса на турнире ONE

https://static.news.ru/photo/505de78c-46b9-11eb-b431-fa163e074e61_660.jpg Раймонд Магомедалиев Фото: raimond1990/instagram.com

Российский боец полусреднего веса Раймонд Магомедалиев (7-1) победил нокаутом в первом раунде непобеждённого бразильца Эдсона Маркеса (9-1) на турнире ONE: Collision Course 2 в Сингапуре.

Магомедалиев выиграл размен в стойке в первом раунде и отправил своего соперника в нокаут. Для россиянина эта победа стала второй в трёх боях в сильнейшем промоушене Азии, в то время как бразилец потерпел первое поражение в карьере.

Этот турнир стал заключительным для лиги ONE в уходящем 2020 году.

Как писал NEWS.ru, российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов высказал мнение о потасовке, устроенной коллегами Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым на шоу AMC Fight Nights Global.