Боец Куницкая поделилась впечатлениями от совместной подготовки с мужем

https://static.news.ru/photo/a4ce60d8-6218-11eb-ab2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: yanamma/instagram.com

Российский боец UFC Яна Куницкая поделилась впечатлениями от подготовки к предстоящему бою с бразильянкой Кетлин Виейрой вместе с мужем Тьягу Сантосом, который также выступает в UFC.

Готовиться легче, но вот биться в один день мы бы точно не смогли. Слишком много эмоций это вызывает. Поэтому когда бои просто близко, то это очень удобно. Однозначно больше переживаешь, когда твой любимый человек выступает. Тьягу так вообще с ума сходит во время моих поединков. Могу сказать, что находиться в его углу — это было одним из самых сложных испытаний для меня, — рассказала Куницкая NEWS.ru.

Также она охарактеризовала свою будущую соперницу как хорошо развитую физически спортсменку, которая отлично чувствует партнёра, имеет тайминг под броски и очень терпеливая.

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