Боец Кунченко рассказал, в каком бою Нурмагомедова можно дать ничью

https://static.news.ru/photo/1044bb3a-7d91-11eb-b77f-96000091f725_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец ММА, выступающий в полусреднем весе, Алексей Кунченко оценил своего предстоящего соперника — бразильца Глейсона Тибау, с которым он встретится на первом турнире нового сезона лиги PFL, и прокомментировал его бой с Хабибом Нурмагомедовым.

Да, я смотрел этот бой. Он был практически равный. Я думаю, можно было бы отдать в нём ничью, но не могу сказать, по каким критериям судили судьи и почему решили отдать победу Хабибу. Им виднее. Для меня самым удивительным было, что Хабиб не мог перевести его в партер, хотя со всеми делал это легко, — рассказал Кунченко NEWS.ru.

Также он отметил, что в отсутствие допинг-контроля USADA Тибау снова получит возможность применять химию и будет иметь преимущество в габаритах и опыте, но при этом он уже возрастной боец и не имеет былого азарта.

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