Боец Коков рассказал, как относится к сопернику Вартаняну

https://static.news.ru/photo/ee2c2f4a-eec2-11ea-8680-fa163e074e61_660.jpg Мухамед Коков Фото: kokov4444/instagram.com

Российский боец смешанных единоборств, легковес Absolute Championship Akhmat (АСА) Мухамед Коков поделился ожиданиями от предстоящего поединка в рамках турнира ACA 110.

Когда мне предложили драться с Эдуардом [Вартаняном], я согласился сразу. Эдуард — известный соперник, у него есть характер, он идёт до конца. Я люблю драться с такими бойцами, не люблю проходных боёв. Акцент на чём-то конкретном во время подготовки не делал, обычно готовился, как к любому сопернику, — сказал Коков журналистам на пресс-конференции.

Турнир АСА 110 состоится 5 сентября в Москве. Начало — в 17:00.

Российский легковес, выступающий в лиге Absolute Championship Akhmat, Мухамед Коков 5 сентября на турнире АСА 110 в Москве сразится с соотечественником Эдуардом Вартаняном. Этот поединок станет соглавным боем вечера на турнире, который возглавят в бою за чемпионский титул полусредневесы Али Багов и Мурад Абдулаев. Ранее было объявлено о бое Вартаняна с Рашидом Магомедовым, однако из-за проблем со здоровьем у дебютанта АСА его пришлось отменить.

Самого Вартаняна полностью устраивает соперник. По его словам, он не вносил никаких изменений после того, как узнал, что сменился соперник, писал NEWS.ru.