Боец Харитонов резко высказался о драке на турнире Hardcore Fighting Боец Харитонов: любые драки на турнирах ММА должен пресекать ОМОН

Фото: Денис Гришкин/Агентство «Москва»

Сергей Харитонов

Драки на бойцовских турнирах необходимо пресекать с помощью ОМОНа, заявил в разговоре с NEWS.ru российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов после потасовки в рамках боя промоушена Hardcore Fighting. По его словам, еще один способ навести порядок — «прикрыть» подобные организации.

Давно все эти организации нужно прикрыть. Любые драки, которые происходят, надо жестко пресекать либо по закону, либо физически — у ринга стоят СОБР, ОМОН. И любая драка сразу закончится, и их не будет никогда, — заявил Харитонов.

Он отметил, что, если в рамках организации формируются «межнациональные движения», стоит задуматься о полном закрытии. Харитонов пояснил, что спортивное начало подразумевает объединение, а не разделение на различные группы по конкретным признакам.

Когда я был капитаном сборной команды ВДВ — там были все национальности СНГ, все жили дружно, мирно. Если кто-то и дрался, то руки пожали, все нормально, дружим дальше. Не надо это переносить на телевизор. Это дети смотрят, — заключил он.

Ранее на турнире ММА в Москве произошла массовая драка. По данным промоушена, в здание ворвались неизвестные. Толпа избила армянского бойца Аркадия Осипяна, иранский спортсмен Али Хейбати ударил ногой ринг-герл. В Hardcore Fighting заявили, что все участники драки будут выявлены и отстранены от выступлений.

До этого Гуф извинился за прыгнувшего во время концерта в толпу фаната. Им оказался пьяный боец ММА. В результате действий мужчины одна из присутствовавших в зале девушек получила ногами по голове.