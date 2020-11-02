Боец Гришин объяснил, почему Нурмагомедов может вернуться

https://static.news.ru/photo/0bb412aa-1d15-11eb-9846-fa163e074e61_660.jpg Максим Гришин Фото: vk.com/maximusgrishin

Российский боец полутяжёлого веса, выступающий в UFC, Максим Гришин прокомментировал решение Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру и допустил возвращение непобеждённого чемпиона.

Думаю, Хабиб подустал от всей этой движухи, ему надо отдохнуть и отвлечься, плюс выдался тяжёлый год. Ушёл из жизни его отец, началась пандемия. Думаю, он объявил о своём решении на эмоциях, но его все готовы принять. Посмотрим, что будет дальше. Может, передумает. Дэйна Уайт заявил, что пояс не вакантный. Я ещё не виделся с ребятами из его команды. Мы, спортсмены, получаем эндорфин от процесса, поэтому уйти всегда сложно, — рассказал Гришин NEWS.ru.

Также боец отметил, что спортсмен должен сам решать, до какого возраста ему выступать, а у любого решения всегда найдутся как сторонники, так и противники.

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