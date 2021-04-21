Боец Гафуров проиграл на турнире ONE в Сингапуре

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Экс-чемпион M-1 Challenge, выступающий в лёгком весе лиги ONE, россиянин Марат Гафуров (18-4) уступил единогласным решением судей корейцу Ра Юн Оку (12-3) на турнире в Сингапуре.

Гафуров по традиции решил сделать ставку на борьбу и с первого раунда пытался перевести соперника в партер, однако кореец оказался готов к такому повороту событий и продемонстрировал потрясающую стойкость. При этом он встречал проходы Гафурова ударами коленями, а на дистанции использовал лоу-кики. Кроме того он больше сил сохранил в концовке, что и принесло ему победу по мнению всех троих судей.

В главном событии вечера бразильский боец легчайшего веса Джон Линекер победил нокаутом в конце первого раунда американца Троя Уортена.

Как сообщалось ранее, российский боец смешанного стиля Тимофей Настюхин проиграл в финале Гран-при ONE FC в лёгком весе действующему чемпиону организации Кристиану Ли из Сингапура.