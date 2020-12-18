Боец Гафуров победил американца Тиннанеса в Сингапуре

https://static.news.ru/photo/1573340e-4143-11eb-aac5-fa163e074e61_660.jpg Марат Гафуров Фото: vk.com/teamgafurov

Российский боец полулёгкого веса Марат Гафуров одержал победу на турнире ONE в Сингапуре над американцем Лоуэном Тинанесом раздельным решением судей.

Первый раунд прошёл в клинче, где Тинанес наносил много ударов по корпусу. Россиянин перехватил инициативу во втором раунде, а американец неплохо контратаковал на отходе. В третьем раунде россиянин пропустил тейкдаун, но не дал сопернику возможность развить преимущество на земле, а затем и сам перевёл соперника в партер.

Как писал NEWS.ru, российский боец легчайшего веса Юсуп Саадулаев победил по очкам американца Троя Уортена на турнире лиги ONE в Сингапуре.