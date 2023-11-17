Всем депутатам нужно приехать в зону СВО и выстрелить из оружия в сторону украинских позиций, сообщил в интервью NEWS.ru боец смешанного стиля Вячеслав Дацик. С его точки зрения, в этом случае парламентарии попадут в международный розыск и будут думать только о России, а не о заграничных активах.

Как у нас сказал один очень хороший человек, каждого депутата нужно пригнать на СВО, чтобы он залез в окоп, шмальнул в сторону украинских позиций, и его засняли на камеру. А потом пусть едет по своим делам. Его быстренько объявят в международный розыск, и он будет уже думать о России, а не об арестованных счетах и землях. Тогда депутат будет думать, как людям сделать так, чтобы они жили нормально, чтобы его на вилы не посадили, если он один кайфует, а другим хреново, — сказал Дацик.