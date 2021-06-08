Боец Дацик проведёт реванш с Тайсоном

https://static.news.ru/photo/81b370fc-c884-11eb-9344-96000091f725_660.jpg Вячеслав Дацик Фото: datsik_official/instagram.com

Известный российский боец Вячеслав Дацик анонсировал боксёрский бой-реванш с камерунцем Тайсоном Дижоном, которого он нокаутировал в четвёртом раунде на боксёрском шоу канала РЕН ТВ. Об этом сообщил сам Дацик на своей странице в Instagram.

Сам офигел. Должен был быть другой соперник, но из-за проблем с визой не срослось. В этот раз постараюсь прибить недоТайсона, чтобы больше у него не было желания на реванши. Тайсон Дижон, только не носись снова по рингу как резаный петух, дерись как боец, — написал Дацик.

Поединок боксёров состоится в Москве 11 июня на арене Vegas City Hall.

Как сообщалось ранее, боец ММА Вячеслав Дацик провёл боксёрский поединок против экс-футболиста, а ныне кулачного бойца промоутерской компании Top Dog Гаджи Наврузова. После того как Дацик в конце первого раунда оказался в нокдауне, поединок остановила его беременная супруга Виктория, выбежавшая в ринг.