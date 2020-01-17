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Ирландец Конор Макгрегор получит за возвращение в октагон $3 млн долларов, а его соперник Дональд Серроне — $200 тыс. О таких гонорарах участников турнира UFC 246 в Лас-Вегасе объявила Атлетическая комиссия штата Невада.

Комиссия назвала гонорары без учёта бонусов, которые получат участники боя, сообщает MMA Fighting. Объявлено, что россиянину Алексею Олейнику в этот же вечер за выход в октагон положено $75 тысяч и...