Бывший чемпион ACB в полулёгком весе Марат Балаев считает, что Дональд Серроне — лёгкий соперник для ирландца Конора Макгрегора.
Конечно, очень [удобный соперник]. Серроне разболтанный, неточный, а Конор как раз отличается точностью. Макгрегор не прост, а то, что он — точный и у него хороший тайминг, поможет ему победить, — цитирует Балаева «Советский спорт».
Ранее NEWS.ru сообщал, что соперник ирландца Конора Макгрегора в главном бою турнира UFC 246 в Лас-Вегасе Дональд Серроне заявил о настрое на затяжной бой. Серроне считает, что бой с Макгрегором продлится 4–5 раундов.