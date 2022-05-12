Боец AMC Fight Nights Гребнев заявил, что Бивол «кошмарил» Альвареса Боец AMC Fight Nights Гребнев: Бивол «кошмарил» Альвареса как никто до этого

Дмитрий Бивол. Архивное фото / Фото Marcel Thomas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский боец AMC Fight Nights Александр Гребнев прокомментировал NEWS.ru победу чемпиона мира по версии WBA Дмитрия Бивола над Саулем Альваресом. Боец ММА считает, что россиянин показал такое доминирование над мексиканским оппонентом, которое не сумел показать ни один из бывших соперников «Канело».

Филигранная атакующая работа у сетки от защиты Дмитрия Бивола. Никто не «кошмарил» в таком ключе «Канело» до этого. Головкин тоже хорошо работал, но чуть по-другому. То, что сделал Дима, восхищает, — сказал Гребнев NEWS.ru.

Бой Бивола и Альвареса завершился победой россиянина судейским решением. Все трое судей — Дэйв Моретти, Стив Вайсфельд и Тим Читхэм — отдали победу Биволу со счётом 115:113.

Таким образом, Бивол одержал 20-ю победу в 20 поединках. 11 раз он брал верх досрочно. Для Альвареса это поражение стало вторым в карьере при 57 победах, из которых 39 были досрочными. Ещё две встречи мексиканец свёл вничью.