Боец Ахмедов узнал имя очередного соперника в UFC

Выступающий в Ultimate Fighting Championship (UFC) российский средневес Омари Ахмедов проведёт свой следующий бой 16 января против американца Тома Бриза.
Как сообщает MMAFighting.com, место проведения турнира будет объявлено позже. Ахмедов в последнем поединке уступил экс-чемпиону UFC Крису Уэйдману и прервал свою шестиматчевую беспроигрышную серию. Его соперник Бриз в последних пяти поединках чередует победы с поражениями.
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