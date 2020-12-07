Боец Ахмедов узнал имя очередного соперника в UFC

https://static.news.ru/photo/dbf7a7f8-3915-11eb-af9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: omari_akhmedov/Instagram.com

Выступающий в Ultimate Fighting Championship (UFC) российский средневес Омари Ахмедов проведёт свой следующий бой 16 января против американца Тома Бриза.

Как сообщает MMAFighting.com, место проведения турнира будет объявлено позже. Ахмедов в последнем поединке уступил экс-чемпиону UFC Крису Уэйдману и прервал свою шестиматчевую беспроигрышную серию. Его соперник Бриз в последних пяти поединках чередует победы с поражениями.

Как писал NEWS.ru, чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев объяснил, почему поединок Хабиба Нурмагомедова и Жоржа Сен-Пьера не состоялся.