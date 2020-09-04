Боец Абдулаев заявил, что его недооценивают

https://static.news.ru/photo/88ea4b80-eec2-11ea-a256-fa163e074e61_660.jpg Мурад Абдулаев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец смешанных единоборств Мурад Абдулаев поделился ожиданиями от предстоящего поединка за вакантный титул чемпиона АСА 110 в полусреднем весе, где он встретится с Али Баговым.

Али Багов не нереальный соперник. Такой же, как я. Честно, я не понимаю почему, но в последнее время все ставки на стороне моих оппонентов. Недооценивают меня. Пусть будет так, — сказал Абдулаев журналистам на пресс-конференции.

Турнир АСА 110 состоится 5 сентября в Москве. Начало — в 17:00 по московскому времени. Поединок между Абдулаевым и Али Баговым является главным в предстоящем турнире за чемпионский титул полусредневесов.

Ранее российский боец смешанных единоборств, легковес АСА Мухамед Коков поделился своим отношением к Эдуарду Вартаняну. Однако он признался, что не делал акцент на тренировках на чём-то конкретном, писал NEWS.ru.