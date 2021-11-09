Блогер Джейк Пол предположил, когда проведёт бой с Макгрегором

Известный блогер Джейк Пол, за последнее время успевший провести несколько поединков по правилам бокса, сказал, что может подраться с экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конором Макгрегором. По его словам, битва может состояться в ближайшие полтора-два года. Об этом сообщает The Independent.

Мой бой с Конором вполне реален. Думаю, он состоится в ближайшие полтора-два года. Это имеет финансовый смысл. Прямо сейчас у меня нет каких-либо сообщений для Конора. Теперь я нужен Макгрегору больше, чем он мне, — заявил блогер.

Помимо прочего, Пол жёстко оскорбил Макгрегора, назвав его неудачником и «пьяным дураком». По мнению блогера, в настоящий момент у ирландца в жизни творится настоящий беспорядок. Видимо, так он намекнул на последние скандалы с участием Конора. Сначала он устроил перепалку с известным рэп-исполнителем Machine Gun Kelly, а затем ударил итальянского диджея.

Макгрегор провёл 28 поединков по правилам смешанных единоборств. В 22 из них он одержал победу (20 — досрочно), в шести проиграл (все — досрочно).

Ранее Конор Макгрегор анонсировал величайшее возвращение в истории спорта. В соответствующей видеозаписи спортсмен сообщил о возобновлении тренировок для подготовки к следующему поединку.