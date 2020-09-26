Блахович сенсационно нокаутировал Рейеса и стал чемпионом UFC

https://static.news.ru/photo/4986862a-0079-11eb-ba98-fa163e074e61_660.jpg Ян Блахович Фото: janblachowicz/instagram.com

Польский боец Ян Блахович (27-8) победил техническим нокаутом во втором раунде американца мексиканского происхождения Доминика Рейеса (12-2) и стал чемпионом UFC в полутяжёлом весе.

Рейес начал бой с жёсткого попадания с левой на скачке, но затем действовал чересчур осторожно, даже отдав инициативу поляку, и пропустил несколько ударов ногами по корпусу. Рейес и дальше продолжил экономить силы, работая на контратаках с дистанции, но в конце второго раунда Блахович пошёл в размен, где сокрушил Рейеса и добил на настиле.

В наилегчайшем весе Брэндон Ройвал победил удушением гильотиной во втором раунде новозеландца Кая Кара-Франса.

Как сообщал NEWS.ru, российский полулегковес Зубайра Тухугов проиграл по очкам канадцу Хакиму Давуду на турнире UFC 253 на «Бойцовском острове».