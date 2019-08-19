24 августа чемпион мира по версии WBO Сергей Ковалёв впервые в профессиональной карьере выступит в родном Челябинске. Бой с непобеждённым британцем Энтони Ярдом станет очередным в чреде тяжёлых испытаний, которыми с самого детства была богата его жизнь. News.ru вспоминает жизненный путь Ковалёва, представляющий собой каскад взлётов и падений.

«Пробный прыжок в пропасть»

Так Сергей Ковалёв назвал одну из глав своей автобиографической книги, посвящённую детству в одном из самых опасных рабочих районов — Челябинского тракторного завода. Там, в сердце страдающего от безденежья и преступности города он познал всю прелесть 90-х. Рос Сергей без отца, а отчим умер, когда ему было 12 лет, не выдержав очередного запоя. Зарабатывать на жизнь приходилось самому с раннего детства перепродажей газет в магазине, мытьём машин и мелкими кражами, ловко обчищая уснувших на дороге пьяных работяг.

Приходилось сталкиваться и с криминальными группировками. В 10 лет к будущему чемпиону впервые приставили нож и отобрали всё, что он заработал за день, а через три года, занявшись боксом, он поквитался с обидчиками. Были испытания алкоголем и наркотиками в столь же нежном возрасте, и пошёл бы Сергей по пути своих малолетних дружков, которые уже к 20 годам превратились в овощей, если бы не было в его жизни бокса, а в характере крепкого внутреннего стержня. Всё происходящее с ним в дальнейшем нужно рассматривать сквозь призму этой школы выживания, в которую судьба его бросила, едва он увидел окружающий мир.

«Убийца» поневоле

В любительском боксе у Ковалёва получалось не очень. Он подавал определённые надежды и имел талант, но в сборной тогда были другие, в том числе и другой успешный ныне чемпион мира среди профи Артур Бетербиев. Ковалёв мог закончить карьеру в 2008 году, в 25 лет после разгромного поражения нокаутом от узбека Абосса Атоева. Один из самых успешных боксёрских менеджеров на постсоветском пространстве Эгис Климас почему-то приметил этого парня и предложил начать профессиональную карьеру в США. Там Ковалёв и провёл большую часть из своих первых 30 победных боёв.

Один из редких приездов в Россию в 2011 году обернулся трагедией. Бой Ковалёва с соперником из Кемерово Романом Симаковым рефери остановил в седьмом раунде после того как соперник Сергея пропустил слишком много ударов, но было уже поздно. Спустя пару дней боксёр скончался в больнице. Симаков никогда не славился хорошей защитой и имел проблемы со здоровьем, но каким-то образом получил лицензию на тот бой. В роли невольного палача и оказался Ковалёв, которому потом пришлось ходить на допросы, искать собственные перчатки, как вещественное доказательство и испытывать настолько серьёзное чувство вины, что уже спустя много лет он отдал свой приличный гонорар за бой в России семье погибшего. Те пять тысяч долларов, что он заработал за бой с Семаковым, давать было стыдно.

Внезапная слава и первый скандал

С чужого несчастья и началась слава Ковалёва. Благодаря трагедии о нём по-настоящему узнали в Америке. Потомственный промоутер Кэти Дува предложила ему первый серьёзный контракт, который позволил перевести семью в Штаты и уже не драться за копейки в андеркартах посредственных турниров. Всего через два года Ковалёв стал претендентом на чемпионский титул и поехал в Уэльс, чтобы там нокаутировать и отобрать пояс у местной звезды Нейтана Клеверли. Россиянин просто катком смял оппонента и показал удивительную ударную мощь, за которую и получил прозвище Крашер (от английского crush — крушить, давить — прим. News.ru).

Вершиной карьеры Ковалёва стала победа над живой легендой бокса Бернардом Хопкинсом, который на пороге своего 50-летия владел двумя поясами и выдержал 12-раундовый бой с годившимся в сыновья соперником, который стал первым и единственным россиянином после Константина Цзю, владевшим тремя чемпионскими поясами. Единственный оставшийся в чужих руках «ремень» бережно хранил канадец Адонис Стивенсон, который всеми силами избегал боя с Сергеем и выслушивал обвинения в трусости. В какой-то момент захлестнутый азартом Ковалёв перешёл грань, за что вляпался в первый серьёзный заокеанский скандал. В своём Twitter россиянин сравнил темнокожего соперника с разъярённым шимпанзе и, хотя позже удалил твит и извинился, клеймо расиста осталось на нём надолго.

Встречи с Сыном Судей

Пока Стивенсон отказывался от объединительного боя, Ковалёв принял самый серьёзный поединок в своей карьере. Олимпийский чемпион и чемпион в среднем весе Андре Уорд поднялся в полутяжёлую категорию исключительно ради боя с Ковалёвым, а их дилогия стала главным событием в мире бокса 2016-17 годов (ну не считать же всерьёз таковым фрик-шоу Флойда Мейвезера и Конора Макгрегора). Ковалёв блестяще начал поединок и уже во втором раунде отправил Уорда в нокдаун. В концовке американец сохранил больше сил, приспособился к манере боя Сергея и забрал несколько раундов, но явно недостаточно для общей победы. К огромному удивлению боксёрской общественности и даже зрителей в Лас-Вегасе все трое судей с минимальным счётом отдали победу Уорду, который за излишнюю благосклонность боковых рефери получил прозвище Сын Судей.

Но такой исход боя и чувство недосказанности только привлекли ещё больше внимания к реваншу. Однако ко второму поединку лучше подготовился Уорд. После равной первой половины боя он начал перехватывать инициативу и много атаковать по корпусу, но и тут не обошлось без постороннего вмешательства. При проведении своей финальной атаки Уорд трижды попал Ковалёву ниже пояса, но этот факт полностью проигнорировал рефери Тони Уикс и вместо предупреждения Уорду зафиксировал технический нокаут. Видимо, и он признал себя одним из многочисленных отцов американца.

Падение и возвращение на вершину

После второй победы над Ковалёвым Уорд завершил карьеру и оставил все свои пояса вакантными, а один из них вскоре вернулся к Сергею, после его сокрушительной победы над украинцем Вячеславом Шабранским. В августе прошлого года очередным обязательным претендентом на титул россиянина стал колумбиец Элейдер Альварес. Проходивший под диктовку Ковалёва бой завершился в седьмом раунде оглушительной сенсацией. Крепко бьющий Альварес потряс Сергея, а тот при этом почему-то полез в размен ударами и оказался в тяжёлом нокауте.

После этого на Ковалёве многие поставили крест. Боксёра обвиняли и в нарушении спортивной дисциплины, и в тактических просчётах, и в слабой физической подготовке. Всё чаще стали вспоминать, что ему уже 35, пик карьеры пройдет, а дальше будет забвение, потому что все соперники его раскусили. Ковалёв сумел посрамить скептиков в реванше, где показал, что способен перестраиваться, извлекать уроки из поражения. В осторожном, но очень грамотном бою, он не форсировал события в ринге, равномерно распределил силы и переиграл опасного соперника.

Возвращение на родину и очередные скандалы

Нынешний приезд Ковалёва в Россию и первое выступление на родине также сопровождается шлейфом из скандалов и обвинений. Ещё перед боем с Альваресом в прессу просочилась информация, что некая американская модель, которая познакомилась с боксёром в клубе, обвинила его в домогательствах и избиении. Боксёр свою вину не признал, а суд по этому делу должен пройти в ближайшее время.

Другим неприятным событием стал инцидент в самолете Майами — Лос-Анджелес, с которого Ковалёва сняли после жалобы пассажирки на соседнем кресле. По её словам, он пытался её поцеловать, хватал за руки и сыпал деньгами. Что это — правда, своеобразный пиар или лживые обвинения — знает только сам Сергей. Но эти истории добавляют красок, пусть и не самых приятных к сложному портрету ярчайшего российского боксёра современности, в котором талант, воля и мужество могут соседствовать с безрассудностью и грубостью. Но по законам жанра у таких парней, сделанных в аду, куда больше шансов стать звездой бокса, чем у вылепленных по канонам правильного пиара пай-мальчиков.