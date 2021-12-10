Бивол затруднился оценить перспективы Ковалёва в первом тяжёлом весе

Чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBA Дмитрий Бивол заявил, что ему сложно оценить шансы бывшего обладателя поясов WBA, WBO и IBF Сергея Ковалёва после перехода в первый тяжёлый вес. По его словам, для этого ему необходимо понимать, в каком состоянии тот пребывает и какой образ жизни ведёт.

Не знаю, это (переход в первый тяжёлый вес. — NEWS.ru) его выбор. Я с ним не общаюсь. Не знаю, как он тренируется, в каком состоянии пребывает, какой образ жизни ведёт. Перспективы в первом тяжёлом весе могут оценить лишь он сам и его команда, — сказал Бивол в ходе общения с журналистами.

Ковалёв провёл 39 поединков на профессиональном ринге. На его счету 34 победы (29 — досрочно), четыре поражения и одна ничья. В последний раз россиянин дрался в ноябре 2019 года. В схватке с Саулем Альваресом он уступил нокаутом в 11-м раунде.

Ранее Бивол признался, что предпочитает биться с иностранными соперниками, а не с россиянами. По его словам, подобные поединки вызывают больший интерес зрителей.