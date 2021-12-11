Бивол восхитился характером Саламова после боя

Действующий чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBA Дмитрий Бивол высоко оценил характер своего соперника Умара Саламова после очного поединка на шоу RCC Boxing Promotions. По его словам, он рассчитывал нокаутировать соперника в поздних раундах, но тот выстоял.

По ходу боя было видно, что он устал. Думал, домариную его и сделаю вспышку. Но он до конца работал на морально-волевых. Это и есть настоящий характер бойца, — сказал Бивол.

Также он отметил, что Саламов не дрался грязно в их очном поединке. По его словам, он действовал в соответствии со своим стилем.

Не могу сказать, что Умар дрался грязновато. Он использовал свой рост. Бьёт джеб и оставляет руку — поэтому сложно пройти. Нужно было время, чтобы подстроиться. Где-то он размашисто, — добавил Бивол.

Ранее сообщалось, что Бивол взял верх над Саламовым в поединке за титул чемпиона мира WBA Super в полутяжёлом весе. Схватка продлилась все запланированные 12 раундов, по окончании которых судьи отдали победу действующему обладателю трофея. Для уроженца Санкт-Петербурга эта защита пояса стала восьмой в карьере.